Wolverhampton x Arsenal: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Gunners entram em campo neste sábado (12) defendendo a liderança; veja como acompanhar na TV e na internet

O Arsenal entram em campo na tarde deste sábado (12) defendendo a liderança contra o Wolverhampton, no Molineux, às 16h45 (de Brasília), pela 16ª rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Na zona de rebaixamento ocupando o 19º lugar, com 10 pontos, o Wolverhampton não vence há quatro partidas, mas ganhou ânimo após eliminar o Leeds na Copa da Liga, no meio da semana. Diego Costa está suspenso, enquanto Kalajdzic, Chiquinho, Pedro Neto e Raul Jimenez continuam tratando lesões.

Do outro lado, o Arsenal vem de sequência de seis jogos sem perder e, com 34 pontos, defende a sua posição na ponta da tabela. Tomiyasu e Rowe são as únicas baixas dos Gunners, que mais uma vez devem ter o ataque formado pelos brasileiros Martinelli e Jesus.

Escalações:

Escalação do provável Wolverhampton: Sa; Semedo, Collins, Kilman, Bueno; Nunes, Neves, B. Traore; A. Traore, Guedes, Podence.

Escalação do provável Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus.

Desfalques

Wolverhampton

Sasa Kalajdzic, Chiquinho, Pedro Neto e Raul Jimenez estão no departamento médico, enquanto Diego Costa cumpre suspensão.

Arsenal

Takehiro Tomiyasu e Emile Smith Rowe seguem se recuperando de lesões.

Quando é?

• Data: sábado, 12 de novembro de 2022

• Horário: 16h45 (de Brasília)

• Local: Molineux Stadium, Wolverhampton - ING