Willian treina no Fulham, e estafe se reúne com clube para discutir acordo

Após rescisão com o Corinthians, atacante de 34 anos se prepara para volta à Inglaterra. Fulham é o maior interessado no brasileiro

Uma semana após a recisão contratual com o Corinthians, Willian já está na Inglaterra para iniciar as atividades no centro de treinamentos do Fulham. O jogador participa da primeira sessão de treinos nesta quarta-feira (17), mas ainda não tem acordo para defender a equipe, como soube a GOAL.

Os empresários do atleta se reunirão com dirigentes do clube inglês ainda nesta quarta-feira, conforme apurado pela reportagem, e tentarão um acordo. A ideia é que o atleta assine contrato em definitivo na sequência.

O estafe de Willian tenta um acordo já na reunião que acontecerá no período vespertino. Há interesse do jogador em retornar à Europa, especialmente Londres, onde defendeu as cores de Chelsea e Arsenal recentemente.

O atacante e os familiares decidiram pela saída do Corinthians na última semana, motivados pelos ataques recebidos nas redes sociais durante a sua passagem pelo CT Joaquim Grava. O atleta tinha vínculo com o clube até dezembro de 2023, mas rescindiu de forma amigável para retornar à Inglaterra.

A negociação com o Fulham, noticiada em primeira mão pela GOAL, deve ter um desfecho nos próximos dias. A proximidade do estafe do jogador com o clube foi o que iniciou as tratativas — o mesmo grupo levou Andreas Pereira no mercado da bola.