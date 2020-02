Willian e Chelsea não se entendem e renovação de contrato fica mais difícil

Clube e jogador ainda não chegaram a um acordo sobre a duração do contrato em uma possível renovação; Willian diz que é uma "situação difícil"

A marcante passagem de Willian no está chegando ao fim após sete anos. Ao final da derrota do Chelsea por 3 a 0 para o Bayern de Munique em pleno Stamford Bridge, o camisa 10 dos Blues relevou detalhes da negociação com o clube londrino.

"É uma situação difícil porque o Chelsea me ofereceu dois anos e eles não vão mudar o que me ofereceram. E eu falei que queria três anos de contrato", contou Willian ao canal Esporte Interativo.

Aos 31 anos, o brasileiro já atuou em 326 partidas com a camisa do Chelsea e anotou 57 gols. Na atual temporada, ele atuou 34 vezes, sendo 26 delas como titular, e balançou as redes cinco vezes. São cinco títulos durante toda passagem, incluindo duas Premier Leagues e uma . Mesmo com tanta história no clube, ele não acredita que o Chelsea cederá.

"Realmente não sei se vai possível [ficar no clube] mas é só essa questão dos anos: eu quero três e o Chelsea quer dois. Mas meu objetivo é continuar trabalhando e focar para que o Chelsea continue vencendo jogos até o final da temporada. Estou com a cabeça tranquila e focado para o restante da temporada que nos resta".

O Chelsea agora volta suas atenções para a Premier League pois no sábado os Blues visitam o Bournemouth, pela 28ª rodada. O jogo de volta da Liga dos Campeões contra o acontece somente no dia 18 de março, em Munique.