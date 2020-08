Willian é do Arsenal: tempo de contrato, valores e outras informações do acerto

Após o fim do contrato com o Chelsea, o atacante de 32 anos acerta com os Gunners e seguirá em Londres

Acabou a novela. Willian é o novo reforço do . Os Gunners confirmaram nesta sexta-feira, 14 de agosto, a contratação do ponta brasileiro, que deixa o de graça após sete anos.

Aos 32 anos, o brasileiro não chegou a um acordo com o Chelsea sobre a renovação do contrato. Os Blues ofereceram um tempo curto de contrato, o que não agradou o jogador.

O contrato de Willian com o Arsenal é de três temporadas. "Acredito que ele seja um jogador que possa fazer a diferença para nós", afirmou Mikel Arteta, novo treinador do ponta.

"Ele é um jogador que nos dá muita versatilidade, podendo jogar em três ou quatro posições diferentes. Ele já experimentou de tudo no futebol mundial, mas ainda tem a ambição de vir [para o Arsenal] e contribuir para colocar o clube no seu devido lugar", completou Arteta.

The famous red and white suits you, Willian 😉🔴⚪️ pic.twitter.com/sqPFEQv1yP — Arsenal (@Arsenal) August 14, 2020

Nos sete anos em que defendeu as cores do Chelsea, Willian atuou em 339 partidas, anotando 63 gols e distribuindo 56 assistências. No Stamford Bridge, conquistou duas Premier Leagues, uma , uma Copa da e outra Inglesa.

"Agora chegou o momento de ir embora. Tenho certeza que vou sentir falta dos meus companheiros, dos torcedores e de todos os funcionários do clube, que sempre me trataram como um filho", escreveu Willian em seu Instagram.

Já com o vermelho e branco do Arsenal, Willian disse que está ansioso para jogar seu primeiro jogo no Emirates Stadium. O atacante é o terceiro brasileiro no elenco dos Gunners. Ele se junta a David Luiz e Gabriel Martinelli.