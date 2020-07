Arsenal apresenta uniforme para temporada 2020/21 com David Luiz entre os modelos

Nova camisa segue o tradicional vermelho e branco dos Gunners, com alguns traços que a tornam única

Visando a próxima temporada, o apresentou sua nova camisa titular para a campanha de 2020/21. É o segundo kit feito pela Adidas, que assumiu o fornecimento de material esportivo em julho de 2019.

O uniforme traz a tradicional combinação de cores do Arsenal, com uma base vermelha um pouco mais escura do que a utilizada nesta temporada, junto com as mangas brancas e uma série de características que tornam o design único. David Luiz foi um dos modelos no lançamento da camisa.

A região vermelha da camisa tem padrões geométricos sutis - inspirados no antigo "A" do escudo do Arsenal nos anos 1930 - e as mangas brancas tem finas listras em vermelho.

A nova camisa deve fazer sua estreia no domingo, quando o Arsenal recebe o Watford no Emirates Stadium, às 12h (horário de Brasília). O duelo é válido pela última rodada da Premier League. Os Gunners ainda jogam a final da FA Cup contra o Chelsea.

Ainda indisponível para ser comprado no , o preço deve ser de R$ 249,90. O uniforme reserva e o alternativo (segunda e terceira camisa, respectivamente) devem ser lançados ainda no mês julho ou no começo de agosto.

Confira mais imagens da nova camisa titular do Arsenal!

