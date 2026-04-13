Wilfred Genee já previa um conflito com o “irritante” Arjen Robben

O desentendimento entre Wilfred Genee e Arjen Robben à beira do campo durante uma partida amadora dos filhos deles continua dando o que falar. Segundo Valentijn Driessen, o conflito não é, de forma alguma, uma surpresa, como revela o jornalista no podcast Kick-off do De Telegraaf.

Robben, técnico do FC Groningen Sub-14, viu sua equipe perder por 1 a 0 para o líder Viktoria, time em que joga o filho de Genee. Após o jogo, houve uma discussão entre Robben e o árbitro, e Genee se intrometeu.

Isso não agradou Robben, que empurrou o apresentador do Vandaag Inside e lhe disse: “Você não se mete nisso.”

Driessen revela que Genee já previa o que iria acontecer. “Genee já tinha começado a falar sobre isso na semana passada. Ele disse: ‘Meu filho vai jogar contra o time do Arjen Robben.’ Ele diz: ‘Ele é terrivelmente chato na beira do campo.’ Fanático? Não, chato. Também com os árbitros e tudo mais.”

“Então, bem, isso se confirmou, porque agora Robben estava de novo discutindo com o árbitro.”

O jornalista não poupa Robben. “E ele simplesmente deu um empurrão no Genee. Sim, como se tudo isso fosse normal e tal. Um ótimo exemplo para um treinador de base, aliás.”







