Wilfred Genee se pronunciou sobre seu futuro no programa “Vandaag Inside”. O apresentador, assim como René van der Gijp, gostaria de ter uma noite por semana de folga, mas, segundo ele, essa questão é consideravelmente mais delicada na Talpa do que no caso de seu colega de mesa.

Desde janeiro, Van der Gijp participa do Vandaag Inside apenas quatro noites por semana. Às quartas-feiras, o analista fixo está ausente, o que abre espaço para convidados variados na mesa.

No podcast “Zolang Het Leuk Is”, Genee é questionado pelo apresentador Rob Kemps se continuaria a produzir o programa caso recebesse o mesmo salário sem precisar mais aparecer na mesa. Genee responde que, nesse caso, provavelmente produziria o programa com menos frequência e tiraria mais folgas.

Kemps conclui então que o dinheiro parece ser a principal motivação. Genee refuta essa imagem e afirma que, na sua opinião, a situação é mais complexa.

O apresentador explica que a Talpa vê a presença dele de maneira diferente daquela de Van der Gijp. Segundo Genee, surgiu entre a direção a ideia de que o “Vandaag Inside” teria mais dificuldade em se manter sem ele ou Johan Derksen.

“Eu também disse, em determinado momento: ‘Então me dêem um dia de folga por semana também.’ Bem, naquela época todos estavam na mesma situação, então isso não era absolutamente uma opção”, disse Genee.

Kemps acha curioso que Genee finja não ter influência sobre isso. O apresentador reconhece que tal assunto poderia ser discutido em uma próxima negociação de contrato e cita Thomas van Groningen como possível substituto.

“Vejo que Thomas van Groningen poderia assumir o cargo sem dúvida, então essa possibilidade existe”, disse Genee.