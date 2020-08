Talismã do Liverpool pode ser primeira contratação de Koeman no Barcelona

Wijnaldum pode chegar para formar dupla com Frenkie de Jong no meio de campo do Barcelona; jogadores já trabalharam com Koeman na seleção Holanda

Além de chegar com a missão de recuperar o DNA vencedor do clube, Ronald Koeman deve reformular parte do elenco do Barcelona. O treinador já havia criticado a média de idade da equipe e conta com jovens como Frenkie de Jong, com que trabalhou na seleção da , para liderar esse processo de renovação. Mas além do meia de 23 anos, Koeman espera ter um outro holandês no time: Georginio Wijnaldum, do .

As informações são do jornal holandês Algemeen Dagblad, que ainda afirma que o jogador e o clube de Jurgen Klopp não chegaram a um acordo pela renovação de contrato, o que deveria ter acontecido nos últimos meses. Assim, caso realmente não renove com os Reds, Wijnaldum estaria livre no mercado a partir do dia 30 de junho de 2021.

Segundo a Goal pôde apurar com pessoas próximas aos clubes, é improvável que o jogador chegue ao neste momento. Porém, o cenário pode mudar caso o Liverpool contrate Thiago Alcântara, que pode estar de saída do Bayern de Munique. Contudo, os Reds não pretendem deixar o holandês, que é um dos homens de confiança de Klopp e se tornou um talismã para a equipe, sair neste momento.

Foto: ProShots

Assim como De Jong, Wijnaldum já trabalhou com Koeman na seleção da Holanda e tem total confiança do treinador, o que poderia facilitar a negociação e a adaptação do holandês na Catalunha. Além disso, os dois jogadores já possuem entrosamento jogando juntos e conhecem perfeitamente o estilo de jogo do novo treinador culé.

Mas enquanto Wijnaldum não vem, Koeman já sabe que terá o bósnio Miralem Pjanic, contratado em operação que envolveu a ida de Arthur à Juventus.

Além de Pjanic e De Jong, o Barcelona conta atualmente em seu elenco com Sergio Busquets, Ivan Rakitić, Arturo Vidal, Sergi Roberto e a jovem promessa Riqui Puig, revelado em La Masia, para o meio de campo. Porém, os mais veteranos desse grupo podem ser negociados antes do início da temporada.