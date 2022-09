West Ham x Wolverhampton: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Partida acontece neste sábado (1), pela nona rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

West Ham e Wolverhampton duelam na tarde deste sábado (1), às 13h30 (de Brasília), pela nona rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no Star+, no streaming.

Na zona de rebaixamento ocupando o 18º lugar com 4 pontos, o West Ham entra em campo querendo dar início à sua reação no campeonato. Nayef Aguerd é o único desfalque do time de Moyes.

Do outro lado, o Wolverhampton está logo acima do adversário, com 6 pontos e sabe que precisa vencer para permanecer fora do Z-3. O atacante Diego Costa, recém-chegado ao clube, ainda não fará sua estreia.

Escalações:

Escalação do provável West Ham: Fabianski; Coufal, Kehrer, Zouma, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Paqueta, Cornet; Scamacca.

Escalação do provável Wolverhampton: Sa; Jonny, Toti, Kilman, Ait-Nouri; Neves, Nunes, Moutinho; Neto, Hwang, Podence.

Desfalques

West Ham

Nayef Aguerd é o único desfalque do time londrino.

Wolverhampton

Collins, suspenso, além de Chiquinho e Sasa Kalajdzic, lesionados, desfalcam os Wolves.

Quando é?

• Data: sábado, 1 de outubro de 2022

• Horário: 13h30 (de Brasília)

• Local: estádio Olímpico, Londres - ING