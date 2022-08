West Ham x Tottenham: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece nesta quarta-feira (31), pela quinta rodada da Premier League; veja como acompanhar na internet

West Ham e Tottenham fazem clássico londrino nesta quarta-feira (31), no estádio Olímpico de Londres, a partir das 15h45 (de Brasília), pela quinta rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Na parte debaixo da tabela, o West Ham conquistou a sua primeira vitória na rodada passada, e agora quer um novo triunfo para ganhar posições, já que é o 16º, com 3 pontos conquistados. Aguerd e Dawson, machucados, são desfalques dos mandantes, enquanto Johnson e Creswell, com roblemas físicos, são dúvidas.

Já o Tottenham vai em busca de mais um triunfo para continuar próximo aos líderes do campeonato. Os Spurs estão em terceiro lugar, com 10 pontos, e seguem sem ter Lucas Moura e Bryan Gil, machucados. O brasileiro Richarlison deve iniciar novamente entre os reservas, apesar do mau momento de Son.

Prováveis escalações

Possível escalação do West Ham: Fabianski; Kehrer, Zouma, Ogbonna; Coufal, Soucek, Rice, Fornals, Emerson; Antonio, Bowen.

Possível escalação do Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies; Emerson, Bentancur, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Kane, Son.

Desfalques da partida

West Ham:

Aguerd e Dawson: lesionados.

Tottenham:

Lucas Moura e Bryan Gil: lesionado.

Quando é?

JOGO West Ham x Tottenham DATA Quarta-feira, 31 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Olímpico de Londres, Londres - ING HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

West Ham

JOGO CAMPEONATO DATA Aston Villa 0 x 1 West Ham Premier League 28 de agosto de 2022 Viborg 0 x 3 West Ham Conference League 25 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x West Ham Premier League 3 de setembro de 2022 11h (de Brasília) West Ham x FCSB Conference League 8 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Tottenham

JOGO CAMPEONATO DATA Nottingham Forest 0 x 2 Tottenham Premier League 28 de agosto de 2022 Tottenham 1 x 0 Wolverhampton Premier League 20 de agosto de 2022

Próximas partidas