West Ham promete oferta formal por Arthur Cabral nos próximos dias

O West Ham apresentará uma proposta formal por Arthur Cabral até a próxima quinta-feira (6). Os ingleses informaram ao estafe do atacante que farão uma oferta para tirá-lo do Basel. O clube suíço pede 15 milhões de euros (R$ 95,95 milhões na cotação atual) à vista para liberá-lo no mercado da bola. Os números envolvidos no negócio ainda são tratados em sigilo.

Além disso, o atleta pretende receber 2,5 milhões de euros (R$ 15,99 milhões) por temporada em uma eventual transferência. A GOAL apurou que os britânicos já estão cientes dos desejos do atleta para a transação.

Os agentes de Cabral são os responsáveis por intermediar as tratativas com os britânicos no mercado da bola — Luiz Portela e Paulo Pitombeira tentam costurar o acordo para que o atleta se transfira para a Premier League.

Há conversas sobre a possível transferência de Arthur Cabral para o West Ham desde o fim do ano passado. O atacante de 23 anos tem se destacado pelo Basel e desperta interesse de outros clubes no mercado da bola — Barcelona, Newcastle e Zenit também demonstraram interesse recentemente.

O centroavante, que tem passagens por Ceará e Palmeiras no Brasil, tem contrato até 30 de junho de 2023. Ele foi contratado inicialmente por empréstimo e, posteriormente, foi adquirido em definitivo pelos suíços.

Arthur Cabral soma 27 gols e cinco assistências em 31 partidas pelo Basel na atual temporada. O atacante é o artilheiro da equipe na campanha. Ele também tinha números expressivos em anos anteriores. O atleta fez 18 gols e deu quatro assistências em 39 jogos no seu primeiro ano de Suíça. Na temporada seguinte, somou 20 gols e três passes em 36 compromissos.