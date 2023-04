West Ham x Liverpool ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), em duelo da 33ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

West Ham e Liverpool se enfrentam na tarde desta quarta-feira (26), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, em duelo da 33ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada e do Star+, no streaming.

Atualmente na 13ª posição da Premier League com 30 pontos, o West Ham segue tentando fugir da zona de rebaixamento, estando seis pontos acima do primeiro time dentro do Z3. Em seu último jogo, goleou o Bournemouth fora de casa por 4 a 0. Além disso, também venceu por goleada o Gent, por 4 a 1, pela Conference League e se classificou para a semifinal da competição continental.

Já o Liverpool vem de boa sequência nos últimos jogos. A equipe venceu as duas últimas partidas que disputou, e possui quatro jogos de invencibilidade. Os Reds ocupam a 7ª colocação do Campeonato Inglês e vão em busca de uma vaga na Europa League da próxima temporada.

Prováveis escalações

West Ham: Fabianski; Kehrer, Zouma, Aguerd, Emerson; Soucek, Rice, Paqueta; Bowen, Ings, Benrahma.

Liverpool: Alisson; Arnold, Konaté, Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Jones; Salah, Jota e Gakpo.

Desfalques

West Ham

Sem desfalques confirmados.

Liverpool

Ramsay, Bajcetic, Keita e Firmino estão no departamento médico.

Quando é?