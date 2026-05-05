Wesley Sneijder saiu em defesa do técnico do Arsenal, Mikel Arteta. O analista da Ziggo Sport não entende as críticas que o técnico espanhol vem recebendo por causa da falta de títulos em Londres e faz uma comparação com o Telstar e o técnico Anthony Correia.

“Acho tão estranho que as pessoas digam que Arteta precisa ganhar um título com o Arsenal”, começa Sneijder. “Olhe para a Premier League. Lá você tem o Liverpool e o Manchester City, que há anos têm jogadores muito melhores do que o Arsenal, então não é tão estranho que você tenha que lutar contra eles o tempo todo, não é?”

“E na Europa há ainda muito mais times que têm jogadores melhores do que ele. Arteta está simplesmente fazendo um ótimo trabalho com seu time. Ok, às vezes com um bom futebol e outras vezes não”, diz Sneijder, que então usa Jurriën Timber para ilustrar seu argumento.

“Quando você tem o Timber no elenco, pensa: bem, esse é um bom lateral, ele vai me ajudar nesta temporada! Depois, ele fica fora por um bom tempo, e aí você tem que colocar o Ben White. Ele nem chega aos pés do Timber.”

“Ele simplesmente não consegue montar duas escalações, e outras equipes conseguem. Então, não acho totalmente justo que ele tenha que ganhar um prêmio assim, do nada. Wenger, na época, sim. Ele tinha Bergkamp, Henry... Esses eram jogadores muito melhores do que os de agora.”

“Então, não concordo com o que as pessoas dizem. Ele simplesmente está fazendo um trabalho muito bom. Isso significaria, na verdade, que o Correia, do Telstar, nunca poderia ser um bom treinador, porque não ganha nenhum prêmio. Bobagem!”, afirmou Sneijder.

É bem provável que Arteta conquiste um ou mais títulos nesta temporada. O Arsenal é o favorito ao título após o empate do Manchester City com o Everton (3 a 3) e conta com a vantagem de jogar em casa na partida de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid (1 a 1).