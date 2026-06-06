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Wesley Brazil Egito 2026Reprodução/X
Joaquim Lira Viana

Wesley sente lesão, é substituído e chora à beira do gramado durante amistoso contra o Egito

Wesley
Brasil x Egito
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Lateral sai de campo aos 16 minutos de jogo e preocupa comissão técnica

A primeira etapa do último amistoso do Brasil antes da estreia na Copa do Mundo de 2026, contra o Egito, começou com preocupações para a comissão técnica. Aos 16 minutos de jogo, o lateral-direito Wesley sentiu dores na virilha e pediu para ser substituído. Ao sair de campo, o jogador de 22 desabou em lágrimas. Apoiado pela torcida e pelos companheiros de equipe, Wesley conversou com os responsáveis do departamento médico e continuou a acompanhar a partida do banco de reservas.

O substituto de Wesley dentro de campo foi Danilo. Até agora, não se sabe a gravidade da lesão e se o lateral terá ou não condições de jogar na estreia contra o Marrocos, que acontece no próximo sábado (13), às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos.

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