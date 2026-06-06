Wesley sente lesão, é substituído e chora à beira do gramado durante amistoso contra o Egito

A primeira etapa do último amistoso do Brasil antes da estreia na Copa do Mundo de 2026, contra o Egito, começou com preocupações para a comissão técnica. Aos 16 minutos de jogo, o lateral-direito Wesley sentiu dores na virilha e pediu para ser substituído. Ao sair de campo, o jogador de 22 desabou em lágrimas. Apoiado pela torcida e pelos companheiros de equipe, Wesley conversou com os responsáveis do departamento médico e continuou a acompanhar a partida do banco de reservas.

O substituto de Wesley dentro de campo foi Danilo. Até agora, não se sabe a gravidade da lesão e se o lateral terá ou não condições de jogar na estreia contra o Marrocos, que acontece no próximo sábado (13), às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos.



