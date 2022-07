Esmee Brugts: A jovem promessa holandesa pronta para brilhar na Euro feminina

Com apenas 18 anos, a atacante do PSV Eindhoven já marcou na Liga dos Campeões, ganhou a Copa da Holanda e fez sua estreia na seleção holandesa

Quando você entra na sede do FC Binnenmaas, o clube de futebol amador holandês em Maasdam, você verá uma camisa do PSV Eindhoven. O clube da pequena vila está situado a cerca de 100 quilômetros da cidade de Eindhoven, então a ligação não é geográfica, mas sim relacionada ao mais famoso de seus ex-alunos: Esmee Brugts.

Dois anos atrás, Brugts estava jogando nos times masculinos aqui. Hoje, a jovem de 18 anos – que pode jogar como ponta-esquerda ou como número 10 – é uma jogadora da seleção holandesa e representa seu país no Campeonato Europeu Feminino de 2022 como a tentativa da seleção laranja de manter o título conquistado em 2017.

Tem sido bastante ascensão. De fato, Marcus Heinerman – treinador do Brugts no Binnenmaas – se emociona ao contar os quatro anos que a dupla passou juntos antes de sua grande mudança, com eles ainda em contato regular hoje enquanto ela ascende a novos patamares.

Brugts estava jogando pelo SV Heinenoord, o clube de sua cidade natal, quando Heinerman a viu pela primeira vez. Um ano se passaria antes que Binnenmaas finalmente conseguisse que a talentosa atacante se juntasse, mas valeu a pena esperar.

Questionado sobre o que a fez se destacar, Heinerman não hesita. “A mentalidade dela”, ele responde. “Ela sempre quis dar o seu melhor. Mesmo quando a temporada terminou, ela ainda queria treinar."

“Com os meninos, quando perdíamos um jogo, ela sempre se criticava. — Isso deve ser melhor. Isso deve ser melhor. Isso deve ser melhor.'"

Foi essa busca constante pela perfeição que fez dela uma verdadeira batalhadora em campo – “Ela sempre brigava com os meninos para pegar a bola” – enquanto suas habilidades técnicas eram imediatamente aparentes.

“O trabalho de pés dela é muito bom. Cada bola que ela pega, está sob controle”, acrescenta Heinerman.

Esse talento não demorou muito para chamar a atenção da Federação Holandesa de Futebol.

“Ela sempre foi muito técnica e sempre ultrapassou seus defensores com muita facilidade, marcou com muita facilidade”, diz Maxime Snellenberg – que jogou pela primeira vez com sua agora companheira de equipe do PSV nas seleções juvenis no nível sub-14 – à GOAL.

“Quando ela foi com os sub-16 para outro torneio, isso mostrou que ela já era melhor do que a nossa faixa etária. Ela realmente era a melhor, eu acho, da equipe já.

“Você apenas passa a bola para ela e apenas olha e aprecia o que está prestes a acontecer. Ela é muito boa, eu acho, nos espaços pequenos – um, dois toques e então ela pode ir embora. Ela tem chutes muito bons, muito duros e fortes. Isso também é uma qualidade muito boa."

“Ela é uma trabalhadora também. Às vezes, ela está tão cansada que não consegue mais andar. Ela corre muito pelo time. Ela é uma ótima companheira de equipe.”

A dupla faz parte da primeira equipe do PSV nos últimos dois anos, com Brugts deixando Binnenmaas para os gigantes holandeses aos 16 anos. Foi nessa época que ela e Snellenberg se tornaram amigos mais próximos.

Beautiful assist by Esmee Brugts 🔥pic.twitter.com/MVHvJszPrk — NXGN (@nxgn_football) April 13, 2022

“Isso começou quando a pandemia chegou. Na verdade, estávamos jogando muito PlayStation porque não podíamos fazer mais nada”, explica a jovem de 18 anos, antes de admitir que Brugts é melhor no FIFA, embora muitas vezes a vença no Fortnite.

“Somos muito boas amigas e podemos ser muito irritantes uma para a outra. Acho que isso mostra como somos boas amigas. Ela sempre tenta fazer uma piada também. Ela é divertida de estar por perto.”

Tudo mudou muito rapidamente para Brugts, que ficou em 12º lugar na lista NXGN de ​​2022, desde a mudança para Eindhoven. Tornou-se titular do PSV, venceu a Copa da Holanda, marcou na Liga dos Campeões e, em fevereiro, fez sua estreia na seleção principal da Holanda.

Foi apenas em sua terceira aparição pelo seu país que ela marcou seu primeiro gol. Quando Brugts fizer sua estreia na Eurocopa neste verão europeu – ela foi suplente não utilizada no empate em 1 a 1 com a Suécia na semana passada – será apenas sua sétima convocação.

O fato de o técnico da Holanda, Mark Parsons, ter incluído a jovem atacante em sua equipe apenas cinco meses depois de seu primeiro jogo diz muito sobre a impressão que ela causou.

"Em cada convocação, parecia que tínhamos um problema, por isso fomos forçados às vezes a olhar para as pessoas um pouco mais rápido do que planejamos, mas isso deu oportunidade e muitos jogadores se intensificaram - sendo Esmee um deles", disse Parsons em junho.

Ela é uma jogadora muito inteligente e criativa". Acho que sua consciência e percepção do jogo é provavelmente a maior força.

"Ela pode driblar, passar, atirar, cruzar, defender - com um contra um defendendo, defender com um contra um pressionando - mas é a percepção do jogo e a inteligência que eu acho que vamos desfrutar por alguns anos".

Também não se trata de esperar que isso venha. Brugts já está causando esse impacto agora, em uma idade tão jovem.

Heinerman notou suas melhorias no seu movimento de área a área e na marcação de gols, assim como sua liderança.

Snellenberg, recuperando-se de uma lesão do ACL que ela diz que Brugts está ajudando-a a passar, está entusiasmada em vê-la em ação na Inglaterra.

"Estou tentando ir a uma partida, mas não sei se é possível [com pré-temporada]", diz ela quando sua conversa com a GOAL chega ao fim.

"Talvez se eles chegarem à final, então eu irei com certeza". Notei que em nosso programa, o dia 31 de julho é grátis", ela ri.

Seja um sucesso como esse para Brugts com a Holanda neste verão europeu ou não, já está claro que ela está destinada a ter grandes momentos com seu país em algum momento de sua carreira.

"Em todo o clube, estamos muito orgulhosos dela", acrescenta Heinerman. "Ela é o rosto do FC Binnenmaas para as mulheres".

