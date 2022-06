Álvaro Fernández: o ex-Real que pode ser o João Cancelo do Manchester United

O lateral, de 19 anos, vem fazendo sucesso no clube inglês desde que chegou do Real Madrid, e agora se aproxima de uma estreia no time principal

A família Fernández tornou-se regular nos jogos do Manchester United. A cada semana, eles chegam da Espanha na esperança de que este seja o dia em que seu filho, Álvaro, fará sua estreia no time principal.

E embora a espera esteja se estendendo até o verão, a sensação ao redor de Old Trafford é que esse momento está tentadoramente próximo.

Fernández esteve no banco do United nos últimos quatro jogos da temporada passada – recompensa pela forma que o levou a ser nomeado Jogador do Ano do clube sub-23.

E esta semana, quando o United voltou aos treinos de pré-temporada, o jogador de 19 anos esteve entre o grupo envolvido nas primeiras sessões de Erik ten Hag, dando a Fernández uma chance antecipada de chamar a atenção do novo técnico.

Ten Hag provavelmente ficará impressionado, já que o espanhol tem impressionado a todos desde que ingressou no clube vindo do Real Madrid em 2020, como parte do esforço agressivo do United para atrair alguns dos melhores jovens jogadores dos principais clubes da Europa e colocá-los em sua própria categoria de base.

Hannibal Mejbri já estava no clube tendo sido contratado do Monaco, enquanto Marc Jurado e Alejandro Garnacho foram contratados do Barcelona e do Atlético de Madrid, respectivamente, ao mesmo tempo em que Fernández foi anunciado.

Do quarteto, o defensor talvez esteja em melhor posição para entrar nos planos de Ten Hag, mesmo que o clube esteja mirando um novo lateral-esquerdo, sendo especulado o nome de Tyrell Malacia, do Feyenoord.

Independentemente disso, as performances do jovem atleta no nível de base foram impossíveis de ignorar. Rápido, corajoso, ambidestro e faro de gol, é um lateral moderno ao estilo de João Cancelo, do Manchester City.

Ele está a todo vapor, com pés rápidos para tirá-lo de espaços apertados e a técnica e visão para dividir as defesas com seus passes.

Ele até desenvolveu seguidores entre os torcedores que prestam atenção ao time sub-23, ou que viram alguns de seus destaques nas mídias sociais – mais notavelmente seu maravilhoso gol solo contra o Chelsea em Stamford Bridge, que o viu passar por três defensores na área. antes de acertar um chute no ângulo.

Marcar gols é algo que vem naturalmente para ele, tendo sido convertido de atacante a lateral ainda jovem.

"Adoro marcar gols, houve uma temporada no Racing de Ferrol em que marquei mais de 100 gols!" Disse ao Marca.

Fernández admite que a parte mais difícil de sua transição para jogar na defesa é “correr para trás”, mas é algo que ele melhorou desde que chegou a Manchester.

"Existe aquela cultura na Espanha onde é 'ataque, ataque, ataque'", disse Paul McShane, técnico do United sub-23, ao Manchester Evening News quando perguntado sobre Fernández e seu compatriota Jurado, que joga no lado oposto." Eu estou tentando trazer um pouco de 'defender, defender, defender' também para a mentalidade deles", diz o treinador.

São os instintos de ataque de Fernández, no entanto, que o tornam tão emocionante de assistir e causam uma perspectiva gigante para seu futuro.

Entre seus ídolos estava a lenda do Real Madrid, Marcelo – um jogador que ele sonhava em imitar depois de chegar ao Real em 2017 vindo do Deportivo la Coruña.

Mas quando seu progresso estagnou em Madri, o United mergulhou, e a maneira como o adolescente conseguiu se estabelecer em um novo país em meio a uma pandemia foi tão impressionante quanto suas performances em campo.

Nos primeiros seis meses de seu tempo na Inglaterra, o lateral ficou confinado em sua casa para treinar uma hora por dia, e usou o tempo de forma construtiva, tornando-se quase fluente em inglês.

No campo de treinamento, McShane foi encarregado de trabalhar individualmente com o atleta no lado defensivo de seu jogo, enquanto ele abraçou a natureza física do futebol inglês.

"Minhas características se encaixam perfeitamente", disse ele. “Queria vir para a Inglaterra para melhorar na defesa, e é impossível não progredir marcando Cristiano Ronaldo, Mata, Sancho e Rashford todos os dias nos treinos.”

O lateral esteve lá para a primeira sessão de Cristiano Ronaldo no United após sua saída da Juventus em agosto de 2021, e é um momento que ele aprecia, tendo adorado o atacante português quando estrelava pelo Real Madrid.

Mata, no entanto, foi o jogador profissional que realmente colocou seu compatriota sob sua proteção. Fernández, no entanto, tem o caráter e o talento para sobreviver sem um mentor.

Além de seu talento para o ataque, outra qualidade notável de seu jogo é o amor por um desarme – sem dúvida inspirado em outro de seus ídolos, Sergio Ramos.

Isso só aumenta a crença crescente dentro do United de que ele está pronto para avançar no primeiro time, embora existam clubes mais abaixo na pirâmide, incluindo o Ipswich Town, do ex-técnico do United, Kieran McKenna, que demonstrou interesse em contratá-lo.

De qualquer forma, uma estreia profissional é certamente apenas uma questão de semanas. Independentemente do local, a família Fernández estará lá para ver pessoalmente, serão as pessoas mais orgulhosas do estádio.