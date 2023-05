Volta Redonda x Paysandu ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

A partida será disputada neste domingo (28), no Raulino de Oliveira; veja como acompanhar na TV e na internet

Volta Redonda e Paysandu se enfrentam na noite deste domingo (28), a partir das 19h (de Brasília), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no stremaing, e do Nosso Futebol, no pay-per-view.

Após conquistar sua primeira vitória na Série C ao bater o América-RN por 3 a 0, o Volta Redonda está determinado a alcançar sua segunda vitória consecutiva no torneio, buscando se distanciar da zona de rebaixamento. Atualmente, o time possui apenas três pontos somados.

Do outro lado, o Paysandu, no meio da tabela com seis pontos, chega embalado após conquistar o título do Parazão no meio da semana. Na Série C, vem de vitória sobre o Manaus por 1 a 0. No retrospecto histórico, o Papão registra uma vitória e quatro empates, nos cinco jogos disputados. No mais recente confronto válido pela Série C de 2022, o Papão venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Volta Redonda: Jean Carlos; Wellington Silva, Matheus Santos, Marcão, Ricardo Sena; Júlio Cesar, Bruno Barra, Robinho; Douglas Skilo, Ítalo, Marquinhos. Técnico: Rogério Correa.

Paysandu: Gabriel Bernard; Jacy Maranhão, Wanderson, Rodolfo Filemon, Igor Fernandes; Joao Vieira, Nenê Bonilha, Geovane; Dalberto, Mário Sérgio Pereira, Bruno Alves. Técnico: Marquinhos Santos.

Desfalques

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Paysandu

Não há desfalques confirmados.

Quando é?