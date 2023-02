Times entram em campo nesta quinta-feira (2), pela sexta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fluminense visita o Volta Redonda na noite desta quinta-feira (2), às 21h10 (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pelo encerramento da sexta rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta para todo o Brasil, na Band Sports, na TV fechada.

Após a derrota para o Botafogo por 1 a 0, o Fluminense busca a recuperação no Cariocão. No momento, soma 10 pontos, enquanto o Volta Redonda, também com 10 pontos, venceu o Vasco por 2 a 1 na última rodada e chega embalado mirando a quarta vitória consecutiva.

Expulso no clássico, o técnico Fernando Diniz será desfalque do Tricolor, assim como o zagueiro David Braz, que também recebeu cartão vermelho. O auxiliar Eduardo Barros substituirá o treinador.

Em 70 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense soma 47 vitórias, contra 13 do Volta Redonda, além de 10 empates. No último encontro, válido pelo Carioca 2022, o Tricolor venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel, Calegari, André, Martinelli, Yago Felipe, PH Ganso, Jhon Arias e Germán Cano. Técnico: Eduardo Barros.

Escalação do provável do Volta Redonda: Jefferson, Iury, Alix, Daniel Felipe, Ricardo Sena, Bruno Barra, Luciano, Dudu, Luizinho, Pedrinho, Lelê. Técnico: Rogério Correa.

Desfalques

Fluminense

David Braz e Fernando Diniz, suspensos, estão fora.

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Quando é?