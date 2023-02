Volta Redonda x Flamengo ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), no Raulino de Oliveira; veja como acompanhar na TV e na internet

Volta Redonda e Flamengo se enfrentam na noite desta quarta-feira (15), às 21h10 (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pelo encerramento da oitava rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta para todo o Brasil, na Band Sports, na TV fechada, e também pode ser acompanhado online pelo streaming no site oficial da emissora.

Primeira partida após o Mundial de Clubes - ficou em terceiro lugar após a vitória sobre o Al-Alhy por 4 a 2 -, o Flamengo volta as atenções para a disputa do Cariocão. No momento, aparece na terceira posição com 14 pontos, dois a menos que o líder Botafogo.

"Temos de melhorar, sabemos disso. Vimos no Mundial, como time mesmo, todos setores temos de melhorar para brigar por título novamente", afirmou Éverton Ribeiro.

Do outro lado, o Volta Redonda aparece na quarta posição com 13 pontos, e depois de quatro vitórias consecutivas, foi derrotado pela Portuguesa-RJ por 3 a 1.

Em 70 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo registra uma ampla vantagem. Até o momento, foram 53 vitórias do Rubro-Negro, contra apenas cinco do Volta Redonda, além de 12 empates. No último encontro, válido pelo Cariocão 2022, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Flamengo: Santos, Varela (Matheuzinho), Fabrício Bruno, David Luiz, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta; Gabigol e Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

Volta Redonda: Jefferson; Wellington Silva, Alix Vinicius, Daniel Felipe e Ricardo Sena; Bruno Barra, Henrique Silva e Luciano Naninho; Luizinho, Lelê e Pedrinho. Técnico: Rogério Corrêa.

Desfalques

Flamengo

Bruno Henrique, Victor Hugo, Léo Pereira e Filipe Luís estão lesionado.

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

