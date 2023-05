Volta Redonda x América-RN ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

A partida será disputada neste domingo (21), no Raulino de Oliveira; veja como acompanhar na TV e na internet

O Volta Redonda recebe o América-RN na noite deste domingo (21), a partir das 19h (de Brasília), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no stremaing, e do Nosso Futebol, no pay-per-view.

Após três derrotas consecutivas na Série C, o Volta Redonda entra em campo em uma situação delicada, próximo da zona de rebaixamento e sob pressão para conquistar sua primeira vitória no torneio. Até aqui, foi derrotado pelo Pouso Alegre (1 a 0), Floresta (2 a 1) e Brusque (3 a 2).

Enquanto isso, o América-RN, que conquistou o título do Campeonato Potiguar, agora volta sua atenção para a disputa da Série C. A equipe também está lutando contra o rebaixamento, tendo conquistado apenas um ponto até o momento. Na última rodada, empatou em 2 a 2 com o Botafogo-PB.

Prováveis escalações

Volta Redonda: Vinícius; Wellington Silva, Matheus Santos, Gabriel Bahia e Ricardo Sena; Bruno Barra, Henrique Silva e Marcelo; Luizinho, Douglas Skilo e Ítalo Carvalho. Técnico: Rogério Correa.

América-RN: Bruno Pianissolla; Everton Souza, Pean Pierre, Everton Sena e Luiz Paulo; Vini Guedes, Kaio César, Araújo e Elvinho; Iago e Gabriel Silva. Técnico: Thiago Carvalho.

Desfalques

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

América-RN

Sem desfalques confirmados.

Quando é?