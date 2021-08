Quem são os donos do Manchester United e qual sua fortuna?

A polêmica família Glazer é dona do clube desde 2005 e possui uma grande fortuna; torcida realiza protestos contra os atuais donos há mais de dez anos

Os irmãos Joel e Avram Glazer são os donos do Manchester United desde 2014, quando seu pai, Malcom Glazer, veio a falecer.

Portando, considerando toda trajetória da familía Glazer, o United pertence às mãos destes rapazes desde 2003 a 2005, quando Malcom Glazer comprou o clube.

Apesar da grande quantidade de fortuna pertencente aos irmãos, avaliada em cerca de US$ 4,7 bilhões (R$ 24,45 milhões), a torcida dos Red Devils não tem um sentimento tão bom em relação a eles.

Confira mais sobre a família Glazer e entenda o posicionamento da torcida.

História dos Glazer antes e durante a fase como donos do United

Os irmãos Glazer receberam como herança do pai não só o Manchester United, mas também o Tampa Bay Buccaneers, time de futebol americano onde joga Tom Brady, um dos maiores jogadores do esporte de todos os tempos.

Porém, para conseguir adquirir um time como o Buccaneers ou o United, Malcom Glazer teve que passar por grande dificuldade, não apenas financeira como também psicológica.

Filho de imigrantes judeus, Malcom viajou da Lituânia aos Estados Unidos e, aos 15 anos, perdeu o pai, criando alguma renda para a família vendendo relógios. Após essa fase, consegiu ainda abrir uma joalheria, onde conquistou o dinheiro que pôde investir alguns anos depois em ramos imobiliários.

Em 2005, Malcom Glazer se tornou o proprietário do United. A partir de então, o clube passou por fases de grande dificuldade, e pedidos de "Out Glazers" ("Fora Glazers") também vieram a ser comuns.

Pouco depois da compra do clube, United já somava cerca de 500 milhões de libras (R$ 3.582,13 bilhões, na cotação atual) em dívidas. O dinheiro que poderia ser usado, na época, para as contratações de novas peças para o time, foi usado para pagar os débitos pendentes.

Em 2020, a dívida dos ingleses chegaram a quase três bilhões de reais, apesar de afirmarem possuir algumas reservas de dinheiro. Neste ano, os protestos pedindo a saída da família do comando clube voltaram a ocorrer.

Em maio de 2021, o jogo entre United e Liverpool, grande clássico inglês, teve que ser adiado. Os torcedores invadiram o campo do Old Trafford, carregando faixas e placas com xingamentos e pedidos pelo fim da "Era Glazer".

Apesar da má fase vivida pelos Red Devils, em 2021 o clube trouxe de volta um dos maiores jogadores da história: Cristiano Ronaldo, que passou pelo momento de mudança de donos, de 2003 a 2005, até 2009, quando foi ao Real Madrid.

Depois de diversas especulações criadas, inclusive de conversas de sua ida ao Manchester City, rival do United, o atleta acabou voltando mesmo para seu antigo clube.