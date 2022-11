Cristiano Ronaldo diz sentir-se traído no Manchester United e dispara contra Ten Hag

Atacante português diz não ter respeito pelo treinador em entrevista ao jornal The Sun, da Inglaterra

Cristiano Ronaldo concedeu entrevista exclusiva ao jornal The Sun e disparou contra o técnico Erik Ten Hag. O português passou por um momento turbulento no Old Trafford, fazendo apenas quatro partidas na Premier League. Agora, ele disparou contra o treinador.

"Eu não tenho respeito por ele [Erik Ten Hag], porque ele não mostra respeito por mim", disse. "Se você não tem respeito por mim, eu nunca vou ter respeito por você", acrescentou o atleta de 37 anos.

Cristiano Ronaldo também disse que se sentiu "traído" pelo Manchester United e culpado por tudo o que deu errado no clube, se sentindo como uma "ovelha negra".

O lusitano também acrescentou que ainda quer o melhor para o Manchester United, mas simplesmente sente que as coisas não estão sendo feitas da maneira correta no Old Trafford.

"Acho que os fãs deveriam saber a verdade. Quero o melhor para o clube. É por isso que vim para o Manchester United", comentou. "Mas você tem algumas coisas dentro que não nos ajudam a chegar ao nível mais alto como City, Liverpool e até agora Arsenal... Um clube com esta dimensão deveria estar no topo da árvore na minha opinião e, infelizmente, não está".

Ten Hag já deixou Cristiano Ronaldo no banco de reservas durante a temporada. Portanto, não é exagero dizer que os comentários do craque significam que ele já pode ter jogado seu último jogo pelos Red Devils.

O jogador de 37 anos está convocado para se juntar à seleção portuguesa para a Copa do Mundo. O primeiro jogo da equipe é contra a Nigéria em 17 de novembro, em amistoso preparatório para o torneio.