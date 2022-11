Provocação ou coincidência? Cristiano Ronaldo lança relógio com imagem de gol feito contra o United

Publicação aconteceu minutos antes do clube anunciar a rescisão do contrato com o português

Nos últimos momentos como jogador do United, antes do clube anunciar a rescisão do contrato de Cristiano Ronaldo, o português pode ter causado mais uma polêmica com o agora ex-clube ao lançar uma marca de relógios em suas redes sociais.

A linha de relógios lançadas pelo craque português possuem uma imagem personalizada do jogador, com uma foto de um gol marcado por Cristiano Ronaldo contra o Manchester United, quando o atacante ainda atuava pelo Real Madrid, na Champions League de 2012/13.

Pouco tempo depois do post de Cristiano Ronaldo, o Manchester United anunciou em suas redes sociais o rompimento do contrato com o português. O atacante se envolveu em outras polêmicas recentes na equipe, inclusive deixando o banco de reservas antes do fim do jogo, e dando declarações polêmicas contra o técnico Erik Ten Hag.

O português deve entrar em campo na próxima quinta-feira (24), na estreia de Portugal na Copa do Mundo, contra Gana, às 13h (de Brasília), pelo Grupo H da competição.