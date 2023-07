Vitória faz contato, mas Nikão recusa e quer manter contrato do Cruzeiro

Atleta não está pretende abrir mão do vínculo por causa dos valores salariais; ele também recusou o Coritiba, mas não foi por questões financeiras

O Vitória tentou a contratação de Nikão no mercado da bola, mas ouviu uma resposta negativa do meia-atacante. Ele não pretende abrir mão do atual contrato com o Cruzeiro, como soube a GOAL. O jogador está emprestado ao clube até dezembro de 2023 e tem vínculo com o São Paulo até o fim de 2024.

Hoje, o salário integral do jogador — cerca de R$ 400 mil mensais — é de responsabilidade dos mineiros. O meia-atacante quer, no mínimo, manter a remuneração para assinar com outro clube no mercado da bola. Ele já havia aceitado uma redução do montante para deixar o Morumbi e atuar na Toca da Raposa II — os vencimentos no Tricolor paulista eram de R$ 550 mil por mês.

O Cruzeiro não está disposto a arcar com um percentual do salário em caso de nova cessão de Nikão. Até o momento, as propostas apresentadas não foram satisfatórias. O Vitória queria que o atleta aceitasse nova redução salarial ou que os mineiros se responsabilizassem por uma parte da remuneração.

Além dos baianos, o Coritiba também fez contato por Nikão, mas o jogador se recusou a ir para o Couto Pereira no mercado da bola. Na ocasião, ele alegou que não jogaria por um rival do Athletico-PR, clube com o qual tem identificação. Na passagem pela Arena da Baixada, entre 2015 e 2022, ele venceu duas edições da Copa Sul-Americana e uma da Copa do Brasil.

O Cruzeiro contratou Nikão por empréstimo em janeiro deste ano por R$ 1,2 milhão. Os direitos do atleta estão fixados em R$ 8 milhões. Hoje, não há intenção do clube em pagar o valor para a aquisição do atleta.

O meia-atacante disputou 14 partidas pelo time mineiro em 2023, somando 686 minutos em campo. No período, marcou dois gols e não deu assistências. A última aparição de Nikão foi em 23 de maio passado, na derrota por 1 a 0 para o Cuiabá, pela sétima rodada do Brasileirão.