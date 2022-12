São Paulo autoriza empréstimo, e Cruzeiro pagará salário de Nikão

Tricolor paulista apresentou novos moldes, com a Raposa pagando pelo empréstimo e arcando com salários. Negociações avançam para saída

O São Paulo propôs uma mudança nos moldes do empréstimo de Nikão ao Cruzeiro, e a negociação avançou nas últimas horas, como soube a GOAL. O negócio terá uma compensação financeira, e os mineiros arcarão com os salários.

A princípio, os mineiros queriam desembolsar 45% da remuneração do meia-atacante de 30 anos, enquanto os paulistas se responsabilizariam por 55%. O Tricolor descartou essa alternativa, já que tinha o desejo de se livrar da remuneração do atleta.

Desta forma, o jogador negocia diretamente com o Cruzeiro um novo valor de salário. O clube quer que ele se adéque à realidade financeira e tenha vencimentos que estejam dentro do teto — de R$ 300 mil por mês.

A única pendência, neste momento, é o valor de salário pago pelos mineiros, mas a situação deve ter um desfecho nos próximos dias. O São Paulo já liberou o atleta para ajustar detalhes do acordo com o Cruzeiro.

Nikão tem salário de R$ 550 mil no Morumbi. Ele está disposto a reduzir os vencimentos para jogar na Toca da Raposa II durante a próxima temporada.

Contratado no início de 2022, o jogador de 30 anos assinou vínculo com o São Paulo até dezembro de 2025. Nesta temporada, ele disputou 32 partidas, somando 1.411 minutos. No período, marcou quatro gols e deu quatro assistências.