Cruzeiro tenta empréstimo de Nikão e propõe divisão salarial ao São Paulo

Mineiros estão dispostos a pagar R$ 250 mil por mês ao jogador. Tricolor paulista se encarregaria do restante do salário de R$ 550 mil

O Cruzeiro apresentou uma proposta formal pelo empréstimo de Nikão ao São Paulo. O clube tenta a cessão do jogador de forma gratuita, pagando parte dos salários — o restante seria de responsabilidade do Tricolor paulista.

A oferta é para que os mineiros banquem R$ 250 mil por mês, enquanto os paulistas se responsabilizariam pelo pagamento de R$ 350 mil mensais, como soube a GOAL. A proposta é avaliada pela cúpula são-paulina, que ainda não deu uma resposta.

Com uma postura mais comedida no mercado da bola, o Cruzeiro evita gastos elevados na busca por reforços. O clube tem uma política financeira e não quer extrapolar o teto de gastos — a maior remuneração não deve ultrapassar a casa de R$ 300 mil mensais em 2023.

Nikão conta com o aval da comissão técnica de Paulo Pezzolano para chegar à Toca da Raposa II. O interesse do clube no atleta foi noticiado inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio e confirmado pela reportagem.

O meia-atacante está disposto a deixar o Morumbi no mercado da bola. Insatisfeito com as poucas oportunidades no time comandado por Rogério Ceni e fora dos planos da diretoria, ele busca uma equipe para que tenha mais minutos em campo a partir da próxima temporada.

Contratado no início de 2022, o jogador de 30 anos assinou vínculo com o São Paulo até dezembro de 2025. Nesta temporada, ele disputou 32 partidas, somando 1.411 minutos. No período, marcou quatro gols e deu quatro assistências.