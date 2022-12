Cruzeiro vai pagar R$ 1,2 milhão ao São Paulo por empréstimo de Nikão

Opção de compra do meia-atacante é de R$ 8 milhões, e Cruzeiro se responsabiliza por salários do atleta

O Cruzeiro vai desembolsar R$ 1,2 milhão pelo empréstimo de Nikão até dezembro de 2022. O clube se responsabilizará por pagar os salários do atleta e ainda terá a opção de comprá-lo ao fim do ano por R$ 8 milhões. A informação com os valores foi inicialmente divulgada pela ESPN e confirmada pela GOAL.

Fora dos planos de Rogério Ceni para a próxima temporada, o meio-campista de 30 anos seria negociado no mercado da bola. O único interessado em contar com o atleta foi o clube liderado por Ronaldo Fenômeno.

As tratativas tiveram um desfecho na última semana, mas o anúncio do negócio só deve ocorrer nesta terça-feira (20). Os mineiros aguardavam o atleta em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar o novo contrato.

Nikão conta com o aval de Paulo Pezzolano e comissão técnica para atuar na Toca da Raposa II. O meia-atacante, que pertence ao Tricolor paulista, tem compromisso no Morumbi até dezembro de 2024 — o vínculo não será renovado por causa da saída.

A primeira proposta do Cruzeiro por Nikão era para o empréstimo de forma gratuita e os salários divididos entre os clubes, com os mineiros pagando 45% do valor, e os paulistas arcando com o restante — 55%. Os moldes foram reprovados pela diretoria são-paulina. O atleta fatura R$ 550 mil por mês no contrato no Morumbi, mas aceitou uma redução para jogar pela equipe mineira.

Em 2022, o jogador pouco atuou pelo time comandado por Rogério Ceni. No período, ele fez 32 partidas, somando 1.411 minutos, com quatro gols marcados e quatro assistências.