Virose preocupa seleção após afetar Antony, Paquetá e mais jogadores na Copa

Protocolo da FIFA não exige teste de Covid-19 e nem o uso de máscaras

Não são apenas as lesões de Danilo e Neymar que preocupam Tite para a partida contra a Suíça, às 13h (de Brasília) desta segunda-feira, pela segunda rodada da Copa do Mundo. O técnico teve dificuldades para treinar a formação que gostaria de levar a campo porque uma virose afetou alguns atletas da seleção brasileira.

Além de Antony, que apresentou mal-estar e sintomas gripais, Lucas Paquetá e Alisson tiveram o mesmo problema e perderam algumas atividades. Neste domingo (27), Tite finalizou a preparação para a partida diante da Suíça. Os três atletas estiveram no gramado durante o aquecimento, único momento em que a imprensa teve acesso. Logo depois, o treino seguiu a portas fechadas.

Na última sexta-feira (25), logo após a partida de estreia diante a Sérvia, o trio ficou fora do treinamento no CT Grand Hamad. A assessoria de imprensa informou que Lucas Paquetá e Alisson fizeram “trabalhos individualizados” no hotel. A princípio os atletas não preocupam para o duelo contra os suíços.

O protocolo da Fifa para a Copa do Mundo do Qatar não exige testagem de Covid-19 antes dos jogos e nem mesmo o uso de máscaras. Antony, Lucas Paquetá e Alisson não foram isolados e seguiram convivendo normalmente com o grupo.

Danilo aparece no CT

A grande novidade ficou por conta do lateral Danilo, que se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo. O jogador foi para o CT Grand Hamad junto com o elenco. Ele não foi a campo, mas fez fisioterapia no estádio, diferentemente dos outros dias, quando permaneceu o tempo todo no hotel.