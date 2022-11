Antony vai desfalcar a seleção brasileira na Copa do Mundo?

Atacante do Manchester United apresentou sintomas de gripes e desfalcou o treino da seleção pelo segundo dia consecutivo

O atacante Antony virou novamente desfalque no treino da seleção brasileira, assim como aconteceu na sexta (25), o jogador apresentou mal-estar e ficou no hotel.

Antony não dormiu bem esta noite e chegou a ter um episódio de vômito. O atleta apresenta sintomas gripais e está sendo monitorado pelo departamento médico da seleção brasileira. Na vitória do Brasil sobre a Sérvia, na última quinta-feira (24), o jogador entrou no segundo tempo no lugar de Neymar.

Além de Antony, Danilo e Neymar também ficaram no hotel fazendo fisioterapia. A atividade deste sábado (26) é fechada para a imprensa e Tite deve esboçar pela primeira vez a equipe que enfrenta a Suíça, nesta segunda-feira (27), que pode confirmar a classificação do Brasil às oitavas de final.