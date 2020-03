Virada do Flamengo não tranquiliza Jesus, preocupado com o coronavírus: "não pode haver mais jogos"

Após vitória emocionante sobre a Portuguesa no Maracanã, treinador defende paralisação do Campeonato Carioca

De forma emocionante, o venceu a Portuguesa por 2 a 1 de virada no Maracanã, neste sábado, e manteve a invencibilidade no estádio sob o comando de Jorge Jesus. O treinador, no entanto, não conseguiu comemorar muito o resultado. O motivo? O coronavírus.

O time rubro-negro viveu dias de tensão depois que o vice-presidente Maurício Gomes de Mattos testou positivo - todos os jogadores e membros da comissão técnica também foram examinados.

"Isso do coronavirus, o teste na equipe, as preocupações que a gente pode ter, a nossa família, isso está sendo um problema muito grande dentro da estrutura da família. Sou português sei o que está passando em , eu perdi um amigo", disse Jesus.

"Aqui no temos que pensar, não é só nos outros países, é um vírus que está por todos os lados. Eu acho que isso tem que parar. Eu penso que não podem haver mais jogos do Estadual. Os jogadores não são super homens", completou.

Nas redes sociais, Marilia Nery, esposa do meia Ribeiro, manifestou apoio à declaração do técnico flamenguista e demonstrou que os familiares dos jogadores também estão bastante preocupados com a situação.

Obrigada, Mister ❤️ — Marilia Nery (@marilia_nery) March 14, 2020

A pandemia do coronavírus forçou que o Maracanã tivesse portões fechados na partida entre Flamengo e Portuguesa. O time ribro-negro saiu em desvantagem, mas com dois gols num intervalo de três minutos já no final da partida conseguiu a virada.

"Hoje foi tudo emocionalmente complicado, eu nunca joguei sem torcedores, espero que seja o primeiro e o último jogo. Nós nos sentimos incomodados, isso é uma prova de que não há futebol sem torcedores", concluiu Jesus.

O pedido do português pela paralisação do campeonato pode ser atendido em breve, já que a Federação de Futebol do Rio (Ferj) admitiu neste sábado que a disputa pode ser suspensa até o dia 26 de março. Um encontro na próxima segunda-feira vai definir a situação.