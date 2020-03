Quais jogos e quais rodadas do Carioca podem ser adiados devido ao coronavírus?

Por determinação da CBF, partidas que serão jogadas na capital do estado do Rio de Janeiro não terão público

Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC) determinou, nesta sexta-feira (13), a suspensão de aulas nas escolas das redes pública e privada, além do fechamento de teatros, cinemas e casas de show pelo prazo de 15 dias por causa da pandemia do coronavírus Covid-19.

De acordo com o governante, também estão suspensos “eventos esportivos ou científicos, show, feiras e passeatas”. Desta forma, é possível imaginar que, ao menos no período de 15 dias estipulado por Witzel, não haverá jogos de futebol – assim como de outros esportes.

#NovoCoronavírus



O governador Wilson Witzel assinou nesta sexta (13/03) decreto que define medidas para o enfrentamento do novo coronavírus no RJ.



Assista à manifestação do governador esclarecendo as providências do #GovRJ.https://t.co/vSD7vNRBfI — Governo do RJ (@GovRJ) March 13, 2020

A medida governamental veio horas depois de a FERJ (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) ter indicado a realização das partidas válidas pelo com portões fechados. Em contato com a Goal , FERJ disse que está mantida a decisão da realização dos jogos com portões fechados.

Caso o Campeonato Carioca entrasse na suspensão decretada pelo governo, confira quais jogos do Campeonato Carioca não seriam realizados nas datas anteriormente marcadas.

14/03

Resende x Macaé

x

Boavista x

15/03

x

x

16/03

x Volta Redonda

21/03

Portuguesa x Boavista

Botafogo x Cabofriense

22/03

Fluminense x Volta Redonda

Vasco x Macaé

23/03

Bangu x Flamengo

Madureira x Resende

Os duelos citados correspondem às rodadas 3 e 4 da , o segundo turno do Campeonato Carioca.