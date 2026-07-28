Vinícius suicida-se com a mesma arma de Ramos? Alerta perigoso sobre o "jogo sujo"

O astro brasileiro Vinícius Júnior enfrenta avisos claros de que pode repetir o cenário trágico que pôs fim à carreira de Sergio Ramos no Real Madrid, num contexto de contínuo impasse nas negociações para a renovação do seu contrato com o clube merengue e de um sério interesse do Arsenal inglês em contratá-lo mediante um investimento colossal que o tornaria um dos jogadores mais bem pagos do futebol mundial. Entretanto, especialistas alertaram que a estratégia de protelação poderá irritar o presidente do clube, Florentino Pérez, que não tolera quem o desafia.

Segundo revelou o jornalista Aritz Gabilondo no programa "El Larguero", da rádio espanhola "Cadena SER", Vinícius está "a errar nos seus cálculos" ao adotar uma estratégia negocial que o Real Madrid e o seu presidente sempre detestaram, advertindo que desafiar Pérez nestes casos é "algo extremamente complicado", citando o caso de Ramos, que saiu de forma repentina após o fracasso das negociações de renovação.

Apesar de o Real Madrid ter apresentado a Vinícius uma proposta de renovação, o jogador brasileiro continua sem ter a certeza se quer permanecer no clube que acreditou nele quando era apenas uma promessa, ou procurar uma mudança de ares neste verão, ao passo que destacados órgãos de comunicação britânicos indicam que o Arsenal está disposto a investir uma quantia elevada para o tornar a estrela da equipa principal.

Gabilondo afirmou em tom categórico: "Se ambas as partes quiserem a renovação, assina-se o acordo e fica tudo resolvido. Há quem esteja a jogar um jogo diferente. E, sinceramente, olhando para o histórico desta história, lembrem-se do caso da Arábia Saudita, e agora surge o Arsenal de repente", dando a entender que uma das partes está a agir com dissimulação nas negociações.

O jornalista acrescentou: "É uma estratégia que o Real Madrid sempre detestou, e em particular o seu presidente. Por exemplo, lembro-me do caso de Sergio Ramos e de muitos outros. Desafiar Florentino Pérez numa situação como esta é algo extremamente complicado", numa referência clara ao grave precedente que poderá repetir-se com o astro brasileiro.

No caso de Ramos, o defesa-central espanhol pressionou para renovar o contrato por dois anos, em vez da proposta do Real Madrid que era de apenas um ano, mas, quando reconsiderou a questão e compreendeu a oferta do clube, já era demasiado tarde, pois Pérez recusou a proposta de renovação, e a situação terminou com a saída repentina da lenda da defesa em 2021.

Gabilondo sublinhou que a questão não se prende com dinheiro nem com a comparação com o salário de Kylian Mbappé, afirmando: "Não se trata de dinheiro, nem do que merece em comparação com Mbappé, ou algo do género. A questão prende-se com querer ou não jogar pelo Real Madrid. E não é esse o caso, por isso parece-me que a decisão está mais nas mãos de Vinícius do que do Real Madrid".