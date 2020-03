A próxima missão de Vinícius Jr.: aprender a conviver com as críticas, diz Zidane

Treinador francês faz elogios à atuação do jovem brasileiro em vitória diante do Barcelona, mas também alerta sobre críticas

Neste domingo (01), Vinicius Jr. foi peça fundamental na vitória do Real Madrid diante do Barcelona, por 2x0. Diante da atuação, o autor do primeiro gol da partida deu um passo importante para provar seu valor aos torcedores e a Zinedine Zidane, treinador da equipe. Porém, o comandante merengue disse que o jovem brasileiro tem que aprender a ouvir e a conviver com as críticas.

Comprado pelo clube espanhol como uma das maiores promessas do futebol brasileiro, o atacante despertou grande euforia na torcida merengue desde o início de sua chegada, em 2018. Porém, o jovem brasileiro deixou muito novo o e desde então vem lutando para se firmar na equipe. Com isso, constantemente ouve perguntas a respeito de sua capacidade de ser titular do time ou a respeito do valor pago em sua transferência.

É verdade que ele calou os críticos com o gol de domingo, mas Zidane espera que seu jogador continue respondendo dentro de campo,pois críticas são naturais quando se joga em clube do tamanho do Real.

“Não controlamos o que é dito lá fora. Às vezes as críticas são complicadas e ele tem de conviver com elas. Isso é o ” disse o treinador francês após a partida.

O comandante merengue também exaltou a atuação do brasileiro, mas procurou enfatizar seu comprometimento defensivo sem a bola, que ajudou a dar equilíbrio necessário à equipe.

“Foi muito bem. Marcou um gol importante em um jogo importante e estou muito feliz por ele. Seus esforços não foram apenas com a bola, mas também fez um bom trabalho defensivamente. É o que quero destacar”.

Com a vitória diante do , o Real Madrid reassumiu a liderança de com 56 pontos, mas é seguido de perto pelos catalães, que somam 55. O próximo compromisso merengue pela competição será diante do , no próximo domingo (08), às 11h (de Brasília).