Jordi Cruyff: "É injusto colocar o Real Madrid nas costas de Vinicius Jr"

Atacante brasileiro tem sido um dos jogadores mais importantes do Real Madrid após a saída de Cristiano Ronaldo

Jordi Cruyff, filho do lendário ex-jogador Johann Cruyff, tem observado o crescimento de Vinícius Júnior no Real Madrid. Ele é cria da base do Barcelona e atuou também no Manchester United, mas sem muito brilho. Hoje, como treinador, ele tem desfrutado de uma carreira mais exitosa. Para Cruyff, é necessário ter calma com o jovem brasileiro para não sobrecarregá-lo.

"É jovem, tem muito talento, por isso se pagou o que foi pago por ele. Mas, claro, colocar a equipe nas costas dele é injusto. É injusto pedir e esperar isso. É jovem e precisa aprender e se adaptar. Terá altos e baixos, o que é normal", falou o atual treinador do Chongqing Dangdai Lifan, do Catar.

Ele analisou o papel dos mais velhos na ajuda ao craque brasileiro de 18 anos e destacou que é importante não falar muito sobre o atleta para não deixá-lo nervoso e pressionado durante os jogos.

"Os que têm que carregar a equipe são os mais veteranos. Vinícius vai alternar partidas boas e algumas que não vá tão bem. É normal nessa idade. O talento é claramente visível, mas muitas vezes é melhor não falar muito sobre ele para que ele possa estar tranquilo e sem tanta pressão nas costas", disse Cruyff.

Vinícius deve ser titular na partida do Real Madrid contra o Ajax que acontece nessa quarta-feira (13), às 18h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League.