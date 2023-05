Como Vinícius Júnior superou críticas sobre finalização para virar artilheiro no Real Madrid

A jornada do craque brasileiro teve bons mentores, em especial Ancelotti, e muito... muito treino

“Ele é muito habilidoso, mas peca muito nas finalizações”. Em algum momento você escutou (ou proferiu) as aspas que abrem este texto a respeito de Vinícius Júnior. E não era uma conclusão absurda. Gente do quilate de Zico e Ronaldo Fenômeno também fazia a mesma crítica. Mas a verdade de tempos atrás não é mais – há anos – retrato da realidade. O golaço de fora da área marcado sobre o Manchester City, no 1 a 1 da semifinal da Champions League 2022/23, jogo de ida, é um retrato do Vini Júnior como um mestre também na arte de fazer gols. Como o jovem brasileiro foi do oito ao oitenta neste departamento?

A resposta é um tanto quanto óbvia, mas serve de inspiração para qualquer um em qualquer área de trabalho. Dedicação e treino. “Quase todos os dias depois dos treinos, o Zidane vem me pegando para treinar. Quando ele não pega, eu acabo pedindo e ele vem me ajudando bastante para eu ter tranquilidade na hora de finalizar. E eu tenho melhorado bastante, tenho evoluído muito, e quero seguir assim para poder seguir evoluindo e chegar no nível de todos os jogadores, como o Karim (Benzema) finaliza também. Ele sempre vem me ajudando dentro e fora de campo”, disse Vini, para a repórter Tati Mantovani, no TNT Sports, em outubro de 2019. Na época, o garoto de São Gonçalo lamentava o fato de não ter sido lembrado na seleção brasileira. Ou seja: muita coisa mudou, de verdade, de lá para cá.

Em meio a muitos treinos, Vini Júnior teve três professores. Zidane, durante a última passagem do francês como técnico do Real Madrid, o atacante e companheiro de time Karim Benzema e, desde 2021, Carlo Ancelotti. Justiça seja feita a tudo e todos, a verdade é que a melhora do brasileiro salta aos olhos a partir do momento em que o italiano passou a treiná-lo. Conhecido, dentre muitas capacidades, pela maestria em lidar com grandes jogadores, Ancelotti ajudou a terminar de lapidar a joia. Em meio aos treinos incessantes, Vinícius Júnior encontrou a tranquilidade e confiança que lhe faltava para tomar as decisões certas. E desde então alça voos cada vez mais altos.

“O que Vinicius mostra em campo é o que sempre busca nos treinos. Ele melhorou muito na finalização porque treinou muito. Depois do treino, Vinicius gasta 10-15 minutos para melhorar sua finalização. O desafio pela frente é a continuidade. Tentar 90 minutos, isso é que é difícil”, afirmou Ancelotti em fevereiro de 2023. O cardápio goleador de Vini pelo Real Madrid agora é completo: gols históricos, como o do título sobre o Liverpool em 2022, gols com toquinho por cima do goleiro, destilando tranquilidade, e também com fortes arremates de fora da área.

A estatística de Gols Esperados (xG) avalia a qualidade de uma chance, e não a quantidade. Dentro desta métrica, Vini Júnior esteve abaixo do esperado como finalizador desde sua chegada ao Real Madrid, em 2018, até os últimos dias sob o comando de Zidane, já em 2021. Ou seja, podemos dizer que desperdiçava mais oportunidades que o comum. A partir da chegada de Ancelotti, de 2021 até hoje, Vinícius faz até mais gols que o esperado.

Vini Júnior com Ancelotti: expectativa e gols

2022/23: Expectativa: 20.44 xG; Realidade: 23 gols marcados.

2021/22: Expectativa: 16.51 xG; Realidade: 22 gols marcados.

Vini Júnior no Real Madrid sem Ancelotti: 23.12 xG, 15 gols marcados.

*Opta Sports

E sabe a comparação com Benzema, citado por Vini Júnior como exemplo na entrevista de 2019? Neste momento da temporada, o brasileiro tem aproveitamento melhor em suas finalizações do que o francês: 66.9% de sucesso em suas tentativas contra 60.48% de Karim. Excluindo gols de pênalti, são 23 de Vinícius contra 21 de Benzema. Não há dúvidas sobre a capacidade do camisa 20 da equipe merengue: é um craque completo.