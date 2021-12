Quantos gols Benzema marcou na carreira?

Protagonista no Real Madrid e entre os melhores do mundo já a algumas temporadas, Karim Benzema vem fazendo chover e batendo recordes por onde passa.

O francês, revelado pelo Lyon, já passou dos 400 gols. Marca que o coloca entre os maiores artilheiros da história do futebol. E, é claro, do Real, já que com vários títulos e honraria na carreira, saiu da "sombra" de Cristiano Ronaldo para se tornar o grande nome da atualidade no Santiago Bernabéu.

No total de sua carreira, Benzema tem 401 gols defendendo Real Madrid, Lyon e seleção francesa. Contando com os seus gols no Lyon B (que disputava a quarta divisão francesa), já tem 416 gols. Desta forma, a GOAL mostra como os tentos do craque estão divididos até o momento.

*Números atualizados em 22 de dezembro de 2021

Quantos gols Benzema marcou por Lyon e Real Madrid?

É com a camisa do Real Madrid que Benzema tem mais gols na carreira: são 299 gols em 582 jogos para o francês vestindo a camisa merengue.

Já pelo Lyon, o atacante marcou 66 vezes nos 148 jogos. Pelo time B do Lyon, foram 15 gols em 20 partidas - mas esses não foram contados no levantamento principal.

Quantos gols Benzema marcou na La Liga e Ligue 1?

No Campeonato Espanhol, Benzema marcou 207 gols em 401 partidas. Já na Ligue 1, foram 43 tentos em 112 partidas. Na quarta divisão da França, 15 gols em 20 jogos.

No total, o atacante balançou as redes 207 vezes em 401 confrontos em ligas nacionais - sem contar os gols na quarta divisão francesa.

Quantos gols Benzema marcou na Champions League?

Por Lyon e Real Madrid, Benzema já marcou 76 gols em 135 jogos. Considerando apenas o período no time merengue, 64 tentos em 116 partidas. E balançou as redes 12 vezes em 19 confrontos vestindo a camisa do Lyon.

Assim, Benzema já pode ser considerado um dos maiores artilheiros da história da Liga dos Campeões.

Quantos gols Benzema marcou em copas?

Na Copa do Rei, Benzema também costumou deixar seus gols. O atacante tem 21 tentos em 44 jogos pelo Real Madrid.

Mas sua temporada mais goleadora em copas foi na Copa da França. No total, pelo Lyon, marcou nove gols em apenas 11 partidas na copa nacional. Já na Copa da Liga Francesa, marcou uma vez em três confrontos.

No Mundial de Clubes, Benzema já balançou as redes três vezes em oito confrontos - as quatro participações recentes do Real Madrid.

E nas Supercopas?

São três gols em dez jogos na Supercopa da Espanha, um gol em três partidas no Trophée de Champions (a Supercopa da França) e um gol em quatro partidas na Supercopa da Uefa.

Quantos gols Benzema marcou na seleção francesa?

Após várias temporadas fora da seleção francesa devido a uma polêmica extra-campo, Benzema voltou a ser convocado em 2021. E não perdeu tempo: já voltou a marcar.

São 36 gols em 94 jogos para Benzema pela seleção da França. Destes, porém, apenas três foram marcados na Copa do Mundo - vale lembrar que o atacante não esteve presente na seleção francesa campeã em 2018.

