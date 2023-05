Vinícius Júnior desfalca Real Madrid após ser expulso contra o Valencia?

Torcedores racistas chamaram brasileiro de macaco na partida contra o Valencia

O Real Madrid enfrenta o Rayo Vallecano nesta quarta-feira (24), pela 36ª rodada de La Liga. O time de Carlo Ancelotti ocupa a terceira posição da competição, 14 pontos atrás do líder, Barcelona. O que chamou a atenção para este jogo contra o Rayo é a participação ou não de Vinícius Júnior na partida.

Após ser alvo de racismo na partida contra o Valencia, Vini Jr. acabou sendo expulso e deixou o campo revoltado em meio aos criminosos insultos direcionados a sua pessoa. Porém, nesta terça-feira (23), o Comitê de Competição da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) decidiu por anular o cartão vermelho recebido pelo brasileiro. Com isso, ele pode atuar normalmente diante do Rayo Vallecano. O argumento para a retirada do cartão vermelho de Vinícius, segundo a RFEF, se deve pelo fato de ter sido comprovado pelo árbitro, por meio da súmula, que houve ofensas racistas ao brasileiro, o que impediu a normalidade da partida. Além disso, a entidade também puniu o Valencia com o fechamento parcial do Estádio Mestalla.

A temporada de Vinícius Júnior no Real Madrid é a melhor de sua carreira até aqui. Somando todas as competições, o camisa 20 já participou de 54 partidas, marcou 23 gols e deu 19 assistências. Recentemente, ele foi elogiado pelo técnico Ancelotti e descrito como "o jogador mais decisivo do mundo".