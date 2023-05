As punições de La Liga ao Valencia pelo racismo contra Vinícius Júnior

Torcedores racistas do Valencia insultaram o brasileiro na partida contra o Real Madrid; veja o que o Campeonato Espanhol fez a respeito

Após os ataques racistas contra Vinicius Júnior no último final de semana, o Comitê de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) puniu, nesta terça-feira (23), o Valencia com o fechamento da arquibancada “Mario Kempes”, um dos setores do estádio Mestalla. Foi neste local que partiram a maioria das ofensas contra o brasileiro no último domingo (21).

A punição ao setor Mario Kempes, parte de trás de um dos gols, será de cinco jogos. Há também uma multa de 45 mil euros (cerca de R$241 mil) a ser paga pelo Valencia. Com três rodadas para o fim da La Liga, a ausência da torcida na arquibancada será mantida até o início da próxima temporada. Além da punição ao Valencia, o órgão reavaliou a punição de Vini Jr. no campo e retirou o cartão vermelho do atleta.

Em comunicado, a RFEF explicou que a interdição da arquibancada Mário Kempes, no setor sul do estádio, se deve pelo relato do árbitro na sumula sobre os gritos racistas durante a partida pelo Campeonato Espanhol. O Valencia poderá entrar com um recurso para reverter a decisão em até dez dias úteis. A RFEF, inclusive, emitiu uma nota oficial sobre o caso:

"O Comité de Competições sancionou o Valencia CF com o encerramento parcial do estádio Mestalla durante cinco jogos, mais precisamente da bancada sul Mario Kempes, na sequência dos acontecimentos ocorridos durante o jogo do Campeonato da Liga Nacional da Primeira Divisão entre a equipe local e o Real Madrid CF".

"Considera-se comprovado que, conforme refletido pelo árbitro em sua ata, houve gritos racistas dirigidos a Vinícius, jogador do Real Madrid CF, durante a referida partida, alterando o andamento normal da partida e considerando as infrações gravíssimas. Além disso, uma sanção econômica de 45.000 euros é imposta ao Valencia. É possível interpor recurso, no prazo de dez dias úteis, perante a Comissão de Recursos", finalizou o comunicado.