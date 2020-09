Vinícius Jr. fala sobre racismo, Copa de 2022 e referências do Real Madrid

O atacante afirma que quer fazer os brasileiros torcerem por ele um dia e cita lendas do Real que o inspiram a triunfar no Santiago Bernabéu

Vinícius Júnior é um dos jogadores mais talentosos de sua geração. Não à toa, o o contratou quando o atacante tinha apenas 16 anos e somente 17 minutos nos profissionais do .

Aos 20 anos, o jovem inicia sua terceira temporada como jogador do time principal merengue, mas não serão só os adversários do Real Madrid que Vinícius terá que enfrentar. Ele espera também vencer a desconfiança e a torcida contra ele.

"Não é somente contra mim. Alguns brasileiros tem problemas com o sucesso dos outros. Eles até não gostavam de Neymar, por exemplo. Eu fiquei muito feliz quando vi que muitos brasileiros estavam torcendo por ele e pelo na Liga dos Campeões. Não gosto de pensar nesses maus momentos na minha carreira, mas espero fazer todos os brasileiros torcerem por mim um dia", disse Vinícius ao The Guardian.

Grande parte desta torcida contra o sucesso do jovem pode ser atribuída ao racismo. Vinícius é um jovem negro que saiu da favela carioca para brilhar nos gramados europeus. O brasileiro sabe que tem que lutar contra isso e é sempre apoia o movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam).

"Tenho um interesse muito grande de apoiar a nossa causa, com importantes pessoas como LeBron James e Lewis , meus ídolos, liderando isso. Aquele momento que os jogadores da NBA se recusaram a entrar em quadra foi muito forte. Isso faz as pessoas verem o quanto nós nos importamos".

"Eu fico feliz e triste ao mesmo tempo, porque estamos em 2020 e ainda precisamos lutar contra o racismo e outras coisas que nos dividem", completou Vinícius.

Sobre o Real Madrid, o brasileiro sonha em escrever ainda mais a sua história no clube merengue e cita ídolos do Santiago Bernabéu que o inspiram. "Aos 20 anos, só Casillas e Raúl tiveram mais jogos do que eu e eles são lendas aqui. Eles venceram diversos títulos e eu espero fazer o mesmo".

Vinícius também falou sobre o sonho de ser um jogador importante para a seleção e disputar a de 2022. "Venho trabalhando para ser convocado e espero trazer alegria para o nosso povo. Quero jogar a próxima Copa e espero que o vença", concluiu.