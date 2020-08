MLS segue exemplo da NBA e cancela partidas em protesto contra racismo

Atletas no Estados Unidos decidem não jogar em protesto contra racismo e violência policial; NBA, MLS, WNBA, MLB e ATP Cincinnati têm partidas adiadas

A onda de protestos contra o racismo voltou com tudo nos e, desta vez, as manifestações não ficaram apenas nas redes sociais ou em passeatas pelas ruas. Em apoio ao movimento Black Lives Matter, a seguiu o exemplo da NBA e cancelou suas partidas para protestar contra o racismo e a violência policial.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A iniciativa foi tomada pelos próprios jogadores após o brutal ataque de um policial a um cidadão negro, Jacob Blake, baleado covardemente pelas costas enquanto caminhava em direção a seu carro, onde seus três filhos o esperavam. O triste episódio aconteceu no estado de Wisconsin, no início da semana.

Mais times

Então, os jogadores do Milwaukee Bucks - franquia da NBA que conta com o atual MVP da liga e fica sediada no estado onde o ataque aconteceu - decidiram não entrar em quadra na tarde desta quarta-feira (27), contra o Orlando Magics, em partida válida pelos playoffs da principal liga de basquete do mundo, em protesto ao triste episódio.

The Milwaukee Bucks have boycotted Game 5 of their First Round series vs. the Orlando Magic this afternoon.



The team provided the following statement: pic.twitter.com/ul5rMlitlS — Milwaukee Bucks (@Bucks) August 26, 2020

A notícia se espalhou rapidamente e as outras duas partidas que também aconteceriam no dia de ontem, Los Angeles Lakers x Portland Trail Blazers e Houston Rockets x Oklahoma City Thunder também sofreram boicote dos jogadores.

"Having two boys of my own and me being an African-American in America and to see what continues to happen with police brutality towards my kind ... it's very troubling." - @KingJames pic.twitter.com/haC4ubLdqg — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 27, 2020

Após a iniciativa, os jogadores da MLS também decidiram aderir à onda de boicotes. Ao todo, quatro partidas da liga americana de futebol programadas para acontecer no dia de ontem foram adiadas.

Jogadores de Inter Miami - franquia de David Beckham - e apareceram juntos no gramado do Inter Miami Stadium, minutos antes da partida, vestindo camisetas com a frase "Black Lives Matter" e depois retornaram aos vestiários.

Inter Miami CF stands in support of our players. #UNIDAD pic.twitter.com/MN9DNBj39W — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 27, 2020

"A injustiça racial e a brutalidade policial envolvendo pessoas negras em nosso país tem que terminar", declarou o , vencedor da MLS is Back, ao anunciar que também não jogaria contra o .

Dallas e Los Angeles também anunciaram a suspensão de suas partidas, contra o e o City, respectivamente, através de suas redes sociais. A única partida que estava programada para acontecer nesta quinta-feira (27), entre LA Galaxy e , também foi adiada.

"Toda a família da está profundamente entristecida e horrorizada com o tiro sem sentido de Jacob Blake e os eventos em Kenosha. Continuamos com a comunidade negra em todo o nosso país - incluindo nossos jogadores e funcionários - e compartilhamos sua dor, raiva e frustração”, declarou a MLS em comunicado oficial.

Mais artigos abaixo

Ainda não é certo o que irá acontecer com as partidas nos próximos dias. Algumas franquias da NBA, que está em sua fase final, estão cogitando não jogar mais nesta temporada.

Além da MLS e da NBA, partidas da WNBA (liga feminina de basquete), da MLB (Major League Baseball) e do ATP de Cincinnati (um dos principais torneios do circuito mundial de tênis) também foram adiadas em protesto.