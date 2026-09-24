Por décadas, os jogadores brasileiros ficaram conhecidos pela curta duração de suas carreiras nos gramados, em comparação com outros astros das grandes potências da modalidade. O padrão predominante é que o jogador brasileiro atinja seu auge cedo, antes de começar a ver seu rendimento cair em uma idade mais jovem do que muitos astros da Europa, e até mesmo da vizinha Argentina.

Alguns atribuem isso ao estilo de vida dos jogadores brasileiros e à falta de profissionalismo de muitos deles, mas, sejam quais forem os motivos, Raphinha apresenta um modelo diferente.

O brasileiro, nascido em dezembro de 1996, não atingiu seu melhor nível no início dos 20 anos, mas justamente quando bate à porta dos 30, com o jogador de 29 anos entregando a melhor atuação de toda a sua carreira no início desta temporada.

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Em contrapartida, Vinícius Júnior (26 anos) representa uma trajetória mais próxima do modelo brasileiro tradicional; ele chegou ao Real Madrid aos 18 anos e explodiu precocemente, antes de cair de rendimento de forma evidente na última temporada, e seguir nesse ritmo no início da atual campanha.

E os números dizem muito: ao marcar 12 gols em apenas 7 partidas de La Liga nesta temporada, Raphinha é mais letal do que todo o ataque do Real Madrid, já que o quarteto "Mbappé, 7 gols; Bellingham, 3; Vinícius, 1 gol; Diomande, sem participações" somou apenas 11 gols no total no Campeonato Espanhol.

Raphinha também quebrou o recorde do próprio Lionel Messi, que marcou 11 gols nas primeiras 7 partidas de La Liga na temporada 2017-2018, marca que era o recorde antes de ser superada pelo brilhante brasileiro.

E não é possível falar do brilho do astro do Barça sem destacar o papel de seu treinador Hansi Flick, que depositou confiança nele não apenas como jogador de ponta — sua posição habitual — mas também como centroavante nesta temporada, após longos meses correndo atrás de Julián Álvarez, antes de o alemão descobrir que tinha em mãos um dos melhores atacantes do mundo, ao menos neste período.

Do outro lado, Vinícius renovou seu contrato com o Real Madrid após uma maratona de negociações, antes de a montanha parir um rato — algo que o treinador José Mourinho terá de administrar após o fim do período de data Fifa, especialmente em meio a um amplo ataque da torcida do clube merengue ao jogador que foi o queridinho do Santiago Bernabéu por anos, mas que agora se tornou alvo de grandes dúvidas.

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