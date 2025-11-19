Vila Nova x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Vila Nova e Volta Redonda se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), no Estádio OBA, em Goiânia, pela 38ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em 13º lugar, com 46 pontos, o Vila Nova volta a campo apenas para cumprir tabela na última rodada da Série B. Sem vencer há cinco rodadas, com três empates e duas derrotas, o time registra um aproveitamento de 41% no torneio.

Por outro lado, o Volta Redonda ocupa a penúltima posição da Série B, com 35 pontos, e já está rebaixado para a Série C. Em 37 jogos disputados, o Voltaço soma oito vitórias, 11 empates e 18 derrotas. Aproveitamento de 31%.

Vila Nova: Victor Hugo, Elias, Walisson Maia, Weverton, Willian Formiga, Enzo Bizzotto, Ralf, Vinícius Paiva, Dodô, Emerson Urso, Gabriel Poveda .

Volta Redonda: Avelino, Wellington Silva, Igor Morais, Lucas Ramires, Caio Roque, Bruno Barra, Dener, João Pedro, Raí, Vitinho Lopes, Ygor Catatau.

Desfalques

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Volta Redonda

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 19 de novembro de 2025

quarta-feira, 19 de novembro de 2025 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Estádio OBA - Goiânia, GO

Retrospecto recente

Classificação

