Brasileirão Série B: os artilheiros da temporada 2025

Veja os goleadores da segunda divisão nacional nesta temporada

A edição 2025 da Série B do Campeonato Brasileiro começou com grandes expectativas e promessas de mais uma temporada intensa na briga pelo acesso à elite do futebol nacional. Com equipes tradicionais e outras em ascensão, a competição promete equilíbrio e emoção do início ao fim.

Alguns jogadores que se destacaram nos campeonatos estaduais querem manter o bom momento na Série B e largaram bem nas primeiras rodadas, sendo peças importantes em seus respectivos clubes com gols decisivos e boas atuações. A tabela de artilheiros começa a tomar forma, com uma disputa acirrada que promete esquentar ainda mais nas próximas semanas.

Atualizado em 4 de abril de 2025, às 19h52 (de Brasília)