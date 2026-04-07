Vídeo: Um golpe inesperado... Díaz silencia o Bernabéu

O colombiano Luis Díaz, estrela do Bayern de Munique, elevou o nível da emoção no confronto acirrado entre o Real Madrid e o time bávaro no Estádio Santiago Bernabéu, ao abrir o placar da partida.
As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira à noite na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.
Díaz marcou seu gol aos 41 minutos, após um contra-ataque fulminante do time bávaro, quando Gnabry passou a bola para Díaz, que vinha por trás: o colombiano se posicionou atrás de Trent Alexander-Arnold, pegando o inglês desprevenido, e chutou a bola direto para o fundo da rede do goleiro Lunin.
De acordo com a rede de estatísticas Squawka: “Ninguém superou Luis Díaz em número de contribuições para gols (38 gols: marcou 23 e deu 15 assistências) que não resultaram de pênaltis em todas as competições com clubes das cinco principais ligas da Europa nesta temporada, exceto seu companheiro Michael Olise (40)”.
Nos últimos quatro jogos da Liga dos Campeões, o brilhante Díaz deu três assistências e marcou um gol.
O primeiro tempo terminou com o Bayern de Munique na frente por 1 a 0, em meio a um claro domínio do time bávaro.