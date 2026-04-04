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Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport
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Vídeo... Tony responde a Ronaldo com uma provocação habitual

Al-Ahli x Damac
Al-Ahli
Damac
Campeonato Saudita
I. Toney
C. Ronaldo
Arábia Saudita
England
Portugal

O artilheiro inglês continua brilhando

O inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli de Jeddah, continua a brilhar de forma notável nesta temporada, após ter marcado contra o Damac no confronto entre as duas equipes na noite deste sábado, válido pela 27ª rodada da Liga Profissional Roshen, confirmando sua presença marcante como um dos principais astros do time.

O experiente artilheiro inglês conseguiu marcar apenas 6 minutos após o início da partida, aproveitando um cruzamento magnífico do ponta-esquerda brasileiro Wenderson Galeno para mandar a bola para o gol vazio.

Com esse gol, Tony conseguiu responder ao brilhantismo do português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, que marcou dois gols e levou sua equipe a uma goleada sobre o Al-Najma, ontem, sexta-feira, por 5 a 2.

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A atual temporada está testemunhando uma disputa acirrada pelo título de artilheiro da Liga Profissional Roshen, onde Tony elevou sua contagem para 26 gols no topo da tabela, ampliando a diferença para o mexicano Julián Quintonis, atacante do Al-Qadisiyah, por dois gols (24).

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Al-Fayha crest
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Al Qadsiah
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Esta é a terceira ocasião consecutiva em que Tony consegue balançar as redes, tendo marcado contra o Al-Ittihad e depois contra o Al-Qadsia nas duas últimas partidas da Liga Roshen.

Ronaldo ocupa o terceiro lugar com 23 gols, já que o astro português ficou de fora de várias partidas por diversos motivos, o que permitiu a Tony abrir vantagem na liderança.


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