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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Vídeo: Perguntem ao Arbeloa... O craque do Real Madrid evita uma pergunta capciosa

Real Madrid x Girona
Real Madrid
Girona
La Liga
A. Arbeloa
R. Asencio
Espanha

Jogador do Real Madrid evita entrar em polêmica pública com Arbeloa

O Real Madrid se prepara para enfrentar o Girona, amanhã, sexta-feira, na 31ª rodada da La Liga.

O Real Madrid busca retomar a trajetória de vitórias, após a derrota emocionante por 1 a 2 para o Real Mallorca.

O Real Madrid ocupa a segunda posição da La Liga com 69 pontos, a sete pontos do líder Barcelona.

Raúl Asensio, zagueiro do Real Madrid, não participou das últimas três partidas da La Liga e ficou no banco de reservas.

O jornal “As” informou que alguns torcedores do Real Madrid pararam Asensio para pedir autógrafos e tirar fotos com ele na entrada do complexo esportivo de Valdebebas.

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Alguns torcedores perguntaram a Raúl Asensio por que ele estava no banco de reservas e não havia jogado recentemente.

O jovem zagueiro respondeu com inteligência: “Isso você deve perguntar ao Arbeloa”, para evitar entrar em uma discussão pública com seu técnico, Álvaro Arbeloa.

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