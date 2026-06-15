Vídeo: Os Elefantes da Costa do Marfim conquistam vitória dramática contra o Equador

A Costa do Marfim conquistou uma vitória dramática (1 a 0) nos últimos instantes contra o Equador, na madrugada desta segunda-feira, na primeira rodada dos jogos do Grupo 5 da Copa do Mundo de 2026.

O único gol da partida foi marcado pelo substituto Amad Diallo, estrela do Manchester United, aos 90 minutos, após receber um passe rasteiro de Wilfried Singo, que mandou para o fundo da rede com um toque de primeira.

A seleção da Equador dominou praticamente todo o primeiro tempo e desperdiçou mais de uma chance clara, além de ter sido impedida pela trave de marcar dois gols consecutivos aos 23 e 30 minutos.

Mas, no segundo tempo, a seleção da Costa do Marfim acordou e começou a trocar ataques com a Equador, embora ambas as equipes não tenham conseguido balançar as redes, sabendo-se que a trave também impediu os Elefantes de marcar um gol.

Com essa vitória dramática, a seleção da Costa do Marfim elevou sua pontuação para 3 pontos, ocupando o segundo lugar por diferença de gols atrás da Alemanha, que venceu ontem, domingo, Curaçao (7 a 1).

Já a seleção do Equador permanece em terceiro lugar, sem nenhum ponto, assim como a última colocada, a seleção de Curaçao, que participa da Copa do Mundo pela primeira vez.

Além disso, a seleção da Costa do Marfim interrompeu a série de invencibilidade do Equador, que se estendia por 19 partidas internacionais.







