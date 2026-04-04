Vídeo | Tragedia antes do clássico... 47 feridos e um torcedor perde a vida

O Ministério da Saúde do Peru anunciou, neste sábado, que 47 pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido durante uma concentração de torcedores em um estádio de futebol na capital, Lima, antes de uma partida muito esperada.

O ministro da Saúde, Juan Carlos Velasco, disse à imprensa: “Ocorreu um infeliz acidente no qual 47 pessoas ficaram feridas e, infelizmente, houve uma morte”, sem esclarecer os detalhes do acidente.

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Entre os feridos, há três menores; 39 pessoas foram levadas ao hospital, sendo que três delas estão em estado grave.

Inicialmente, levantou-se a possibilidade de um desabamento da arquibancada no estádio Alejandro Villanueva, mas o clube e os bombeiros negaram essa hipótese.

O ministro da Saúde confirmou que a morte de um torcedor foi trágica, enquanto o clube Alianza Lima anunciou na plataforma “X” que o acidente não foi resultado da queda de paredes ou de qualquer defeito estrutural nas instalações.

Além disso, um responsável do Corpo de Bombeiros informou que “a estrutura da arquibancada sul está em boas condições”, indicando que não houve paredes desmoronadas nem elementos que caíssem no campo.

A Liga Peruana de Futebol anunciou que o clássico entre o Alianza Lima e o Universitario, marcado para hoje, será disputado em outro estádio da capital, conforme planejado.







