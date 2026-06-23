Vídeo: Mudança inesperada... Donis recua diante de Cabo Verde

O grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, decidiu recuar uma linha durante o confronto decisivo contra Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita enfrenta Cabo Verde na madrugada do próximo sábado, no estádio de Houston, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o programa “Dorina Ghir”, do canal “Al-Saudiya”, Donis decidiu voltar à escalação titular que disputou a partida contra o Uruguai, na primeira rodada da fase de grupos, que terminou em empate em 1 a 1.

O técnico grego havia enfrentado a seleção latino-americana com seu esquema habitual 4-3-3, antes de alterar o esquema para 5-3-2 contra a Espanha na segunda rodada, a fim de reforçar a defesa; no entanto, perdeu a partida por 4 a 0.

O programa explicou que Donis está indeciso entre Firas Al-Buraikan, que foi titular nas partidas contra o Uruguai e a Espanha, e Abdullah Al-Hamdan, que entrou como reserva nas duas partidas, para decidir quem comandará o ataque contra Cabo Verde.

A seleção saudita entra em campo com uma única chance: conquistar a vitória para se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo, já que ocupa a quarta posição no Grupo H, a um ponto atrás de Cabo Verde e da Uruguai.