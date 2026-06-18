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Ghana v Panama: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Gol decisivo dá a vitória à Gana sobre o Panamá

Inglaterra x Gana
Inglaterra
Gana
Copa do Mundo
England
Gana
EUA

A seleção inglesa lidera o grupo

 A seleção do Gana conquistou uma vitória decisiva sobre o Panamá, com um gol sem resposta, na primeira rodada do Grupo 12 da Copa do Mundo de 2026, que está sendo disputada atualmente nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O gol da vitória da seleção dos “Estrelas Negras” foi marcado por Caleb Yerenke nos acréscimos, mais precisamente aos 90+5 minutos.

Com isso, a seleção de Gana conquistou três pontos valiosos, ocupando o segundo lugar no grupo, atrás da Inglaterra apenas no saldo de gols, enquanto o Panamá ficou em terceiro lugar, sem pontos.

A seleção inglesa havia conquistado uma vitória emocionante sobre a Croácia por 4 a 2 no mesmo grupo.


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