A seleção do Gana conquistou uma vitória decisiva sobre o Panamá, com um gol sem resposta, na primeira rodada do Grupo 12 da Copa do Mundo de 2026, que está sendo disputada atualmente nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O gol da vitória da seleção dos “Estrelas Negras” foi marcado por Caleb Yerenke nos acréscimos, mais precisamente aos 90+5 minutos.

Com isso, a seleção de Gana conquistou três pontos valiosos, ocupando o segundo lugar no grupo, atrás da Inglaterra apenas no saldo de gols, enquanto o Panamá ficou em terceiro lugar, sem pontos.

A seleção inglesa havia conquistado uma vitória emocionante sobre a Croácia por 4 a 2 no mesmo grupo.







